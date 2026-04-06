Domenica prossima la Serie D riprende le partite con la Reggina impegnata in una sfida che potrebbe influenzare significativamente la sua posizione in classifica. La squadra si troverà di fronte a un avversario diretto, in una partita che può determinare l’andamento della corsa alla vetta. La partita rappresenta un momento importante per la squadra, che punta a migliorare la propria posizione in classifica nonostante le difficoltà.

La Serie D riprende le sue attività domenica prossima, con la Reggina che affronta una sfida cruciale per il proprio posizionamento in classifica nonostante le ridotte probabilità di successo. Dopo una pausa pasquale che è apparsa estremamente lunga, specialmente per i giocatori amaranto, il campionato torna a correre. La Reggina ha vissuto un periodo di fermo più prolungato rispetto ad altre squadre a causa del rinvio della partita contro l’Enna, avvenuto su richiesta di quest’ultima. Mentre i loro avversari giocavano, i calciatori reggini hanno assistito agli anticipi di giovedì come spettatori. Questo tempo extra ha permesso loro di recuperare energie fisiche, ma ha anche generato riflessioni profonde a causa dei risultati ottenuti dalle squadre che lottano per gli stessi obiettivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie D: Reggina in corsa per la vetta, sfida decisiva per il salto

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