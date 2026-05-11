Viareggio blitz nella Pineta di Ponente | arrestati due pusher con hashish e cocaina

Due uomini di origine marocchina sono stati fermati a Viareggio durante un blitz nella Pineta di Ponente. Durante l’operazione, sono stati trovati in possesso di diverse dosi di hashish e cocaina, oltre a una somma di oltre tremila euro in contanti. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri che hanno sequestrato droga e denaro. La polizia ha proceduto con la perquisizione e l’arresto degli uomini coinvolti.

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Due cittadini marocchini sono stati arrestati a Viareggio con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dai Carabinieri nell’ambito di controlli mirati nella Pineta di Ponente, ha portato al sequestro di hashish, cocaina e oltre tremila euro in contanti. Controlli intensificati nella Pineta di Ponente Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto dei due cittadini marocchini, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio. I militari del N.O.R.M. – Sezione Radiomobile della Compagnia di Viareggio hanno intensificato le attività di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti nell’area della Pineta di Ponente, zona già da tempo sotto osservazione per episodi simili.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Viareggio, blitz nella Pineta di Ponente: arrestati due pusher con hashish e cocaina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Arezzo, blitz nella "zona rossa": arrestati con cocaina, eroina, erba e hashish Blitz antidroga nei boschi di Cadorago: arrestati due spacciatori con cocaina, eroina e hashishOperazione della squadra mobile di Como nelle aree boschive usate come base per lo spaccio.