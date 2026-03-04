Arezzo blitz nella zona rossa | arrestati con cocaina eroina erba e hashish

Nella zona di Campo di Marte, vicino alla stazione ferroviaria di Arezzo, la Polizia di Stato ha eseguito un blitz che ha portato all’arresto di due persone in flagranza di reato. Durante le operazioni sono stati sequestrati cocaina, eroina, erba e hashish. L’intervento si è svolto nell’ambito dei controlli nelle aree considerate a rischio nel centro cittadino.

Doppio intervento degli agenti della Polizia di Stato a Campo Marte. Sequestrate dosi di droga e denaro contanto Due arresti in flagranza di reato nell'area di Campo di Marte, nei pressi della stazione ferroviaria, nell'ambito dei controlli della Polizia di Stato nelle cosiddette "zone rosse" del centro cittadino. A eseguirli, in due diverse occasioni a distanza di un giorno, sono stati gli agenti dell'ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Arezzo. In entrambi i casi si tratta di cittadini stranieri di origine nigeriana, trovati in possesso di sostanze stupefacenti e denaro contante. Il primo intervento risale a venerdì scorso, in tarda mattinata.