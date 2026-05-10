Il Milan è un Titanic che affonda ma a Cardinale non interessa

Da panorama.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan si trova in una posizione critica, con la possibilità di qualificarsi in Champions League solo vincendo le prossime due partite contro Genoa e Cagliari. Se riuscirà a ottenere i sei punti, garantirà il passaggio senza dipendere dai risultati delle altre squadre. La situazione di classifica e i prossimi incontri definiscono il futuro della squadra in questa stagione.

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Crisi profonda della squadra di Allegri, umiliata dall’Atalanta e a rischio qualificazione alla prossima Champions League. Tifosi infuriati con Furlani, tutti contro tutti e la stagione sta fallendo. Il Milan resta padrone del proprio destino perché vincendo le prossime due partite contro Genoa e Cagliari va dritto in Champions League, senza guardare i risultati delle altre. A vincerle, però, perché la notte di San Siro in cui i rossoneri sono crollati al cospetto dell’Atalanta ha confermato che della squadra che due mesi fa era arrivata a sognare di contendere lo scudetto all’Inter non c’è più nulla. La reazione di nervi nel finale, contro un’Atalanta che ha staccato la spina in anticipo e ha rischiato di pagare pegno non deve trarre in inganno.🔗 Leggi su Panorama.it

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