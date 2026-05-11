Viaggio verso il centro dell’essere | una conferenza sull' incanto del labirinto con Andrea Bocconi
Una conferenza si terrà prossimamente sull'argomento del labirinto, con un focus sul suo significato e sulla sua rappresentazione. L'evento vedrà la partecipazione di Andrea Bocconi, psicoterapeuta e insegnante della scuola di psicoterapia èsicosintetica, che ha studiato sotto la guida di Roberto Assagioli, fondatore di questa disciplina. Durante l'incontro, Bocconi discuterà del simbolismo e delle caratteristiche del labirinto come percorso di introspezione.
Andrea Bocconi, psicoterapeuta e didatta della scuola di psicoterapia èsicosintetica, fra gli ultimi allievi ancora viventi di Roberto Assagioli (1888-1974), affronterà il tema del labirinto. Nella tradizione mitologica il labirinto è il palazzo cretese di Minosse, dove era rinchiuso il Minotauro.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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