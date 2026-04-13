Studenti della Sda Bocconi in visita a Il Viaggio | una giornata tra inclusione sostenibilità ed eccellenza
Sabato 18 aprile, studenti della Sda Bocconi School of Management visiteranno Il Viaggio Impresa Sociale. La giornata prevede un incontro tra formazione internazionale e impresa sociale, con l’obiettivo di approfondire tematiche legate a inclusione e sostenibilità. L’evento coinvolgerà una delegazione di studenti che avranno l’occasione di conoscere da vicino le attività e i progetti dell’impresa sociale. La visita si inserisce in un percorso di confronto tra ambiti accademici e pratiche sul campo.
Sarà una giornata all’insegna dell’incontro tra formazione internazionale e impresa sociale quella di sabato 18 aprile, quando Il Viaggio Impresa Sociale ospiterà una delegazione di studenti della Sda Bocconi School of Management.Il gruppo, composto da circa 30 studenti di master, proviene da.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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