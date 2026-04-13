Studenti della Sda Bocconi in visita a Il Viaggio | una giornata tra inclusione sostenibilità ed eccellenza

Sabato 18 aprile, studenti della Sda Bocconi School of Management visiteranno Il Viaggio Impresa Sociale. La giornata prevede un incontro tra formazione internazionale e impresa sociale, con l’obiettivo di approfondire tematiche legate a inclusione e sostenibilità. L’evento coinvolgerà una delegazione di studenti che avranno l’occasione di conoscere da vicino le attività e i progetti dell’impresa sociale. La visita si inserisce in un percorso di confronto tra ambiti accademici e pratiche sul campo.