Il Viaccia si è assicurato la salvezza in Prima Categoria con una vittoria per 4-3 contro il Maliseti Seano ai playout. La partita ha visto numerosi gol e momenti di tensione, permettendo alla squadra di festeggiare il risultato finale. Anche Poggio ha concluso la stagione senza rischi, mentre il Montemurlo ha concluso con un risultato positivo.

In Prima Categoria il Viaccia festeggia la salvezza battendo con un pirotecnico 4-3 il Maliseti Seano ai playout. Una gara frizzante, quella del Ribelli: Batacchi ha aperto le danze per i locali, Simeone ha pareggiato prima che Cherubini portasse il Maliseti sul 2-1. Ed il pari di Faustini, a due minuti dal triplice fischio, ha riacceso tutto spalancando le porte dei supplementari: Batacchi su rigore e nuovamente Faustini hanno scavato il solco, prima che Cappellini segnasse senza riuscire ad evitare la retrocessione. Fa festa, nel girone C, anche il Poggio a Caiano, che grazie ad un acuto di Rudalli ha battuto 1-0 l’Audace Legnaia e giocherà in Prima anche il prossimo anno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viaccia e Poggio possono brindare. Sorrisi anche per il Montemurlo

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