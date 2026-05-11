Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 11 maggio 2026, la regione Lazio ha diffuso le ultime informazioni sulla viabilità a Roma attraverso il servizio Astral Infomobilità. La piattaforma fornisce aggiornamenti in tempo reale sullo stato delle strade e sui servizi di trasporto pubblico, offrendo ai cittadini dettagli sulla circolazione e eventuali disservizi nella capitale.

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