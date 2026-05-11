Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 19 | 40
Alle 19:40 del 11 maggio 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale su strade, traffico e eventuali interruzioni. Gli utenti possono consultare le ultime notizie attraverso i canali ufficiali per pianificare al meglio gli spostamenti e evitare eventuali disagi sulla rete stradale.
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli a causa di un veicolo in fiamme Ci sono code tra il bivio per Roma Sud Valmontone verso Napoli raccomandiamo la dovuta prudenza Attenzione anche sulla Cassia Veientana dove a seguito di un incidente è chiuso il tratto all'altezza di Castel de' ceveri in direzione di Viterbo inevitabili le ripercussioni al traffico con code a partire dal raccordo anulare sullo stesso raccordo un altro incidente rallenta il traffico in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Ardeatina in uscita dalla città traffico intenso sulla...🔗 Leggi su Romadailynews.it
Notizie correlate
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 19:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio un incidente avvenuto nei pressi di Ostia...
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio migliora la situazione del traffico...
Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08 | 40.
Via libera al nuovo piano contro i cinghiali a Roma: Regione Lazio e Campidoglio hanno firmato un accordo per aumentare controlli e interventi nelle aree più critiche della città. Almeno 150 operazioni in un anno e tempi di risposta entro 48 ore: l’obiettivo è facebook
? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio sulla Cassia Veientana a causa di un ... romadailynews.it