Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 11 maggio 2026, sono stati forniti aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e della Regione Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità. Il sistema diffonde in tempo reale notizie riguardanti lo stato delle strade e eventuali interventi in corso, offrendo informazioni utili per chi si trova a muoversi nell’area. Le comunicazioni riguardano principalmente eventuali disagi o cambiamenti nelle condizioni del traffico.

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Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio sulla Cassia Veientana a causa di un incidente Ci sono code tra il raccordo è Santa Cornelia in direzione di Viterbo Attenzione anche sulla Pontina dove sempre per incidente ci sono all'altezza di Castel Romano in direzione Roma un altro incidente rallenta il traffico sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo e Tor Cervara in direzione tangenziale est incidente che provoca Inoltre difficoltà di immissione sullo stesso tratto urbano per i veicoli provenienti dalla carreggiata interna con code a partire dalla momentana e restiamo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 18:40 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a causa di un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità una saluto del ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da puntina per... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08 | 40. ? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio sulla Cassia Veientana a causa di un ... romadailynews.it