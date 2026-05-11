Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 08 | 40

Questa mattina alle 8:40, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata monitorata dall'Astral Infomobilità. La redazione ha fornito aggiornamenti sui flussi di traffico e sulle condizioni delle strade principali, senza segnalare incidenti o deviazioni importanti. Il servizio si è concentrato sulla diffusione di informazioni in tempo reale per chi si sposta nelle aree interessate.

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