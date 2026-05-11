Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 18 | 10
Alle 18:10 del 11 maggio 2026, sono stati aggiornati i dati sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità, che fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e le condizioni delle strade. Questo sistema permette di monitorare in modo costante le situazioni di circolazione e di ricevere aggiornamenti immediati sui eventuali disagi o incidenti.
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 a causa di un incidente avvenuto in complanare ci sono incolonnamenti tra il raccordo e Tor Cervara in direzione della tangenziale est incidente che fa Inoltre provocando difficoltà di immissione sullo stesso tratto urbano per i veicoli provenienti dalla carreggiata interna con code a partire dalla Nomentana e le stiamo proprio sul raccordo dove abbiamo code a tratti per traffico intenso Anche in carreggiata opposta a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana verso lo stesso raccordo rallentamenti...🔗 Leggi su Romadailynews.it
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? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com
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