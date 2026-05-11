Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 11 maggio 2026, sono stati aggiornati i dati sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità, che fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e le condizioni delle strade. Questo sistema permette di monitorare in modo costante le situazioni di circolazione e di ricevere aggiornamenti immediati sui eventuali disagi o incidenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 a causa di un incidente avvenuto in complanare ci sono incolonnamenti tra il raccordo e Tor Cervara in direzione della tangenziale est incidente che fa Inoltre provocando difficoltà di immissione sullo stesso tratto urbano per i veicoli provenienti dalla carreggiata interna con code a partire dalla Nomentana e le stiamo proprio sul raccordo dove abbiamo code a tratti per traffico intenso Anche in carreggiata opposta a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana verso lo stesso raccordo rallentamenti...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 18:10 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a causa di un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-05-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segna traffico sulla... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08 | 40. ? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura il trasporto ferroviario sulla ... romadailynews.it