Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-05-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 del 10 maggio 2026, Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha comunicato informazioni sulle condizioni del traffico e eventuali criticità lungo le principali strade della regione. L'aggiornamento si inserisce in un servizio di informazione dedicato a cittadini e pendolari per monitorare la situazione in tempo reale.

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Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segna traffico sulla via Flaminia code tra Labaro e prima porta direzione Viterbo ci spostiamo su via Prenestina anche qui code per traffico all'altezza del raccordo anulare è più avanti tra Colle del Sole e osteria dell'Osa In entrambe le direzioni disagi anche su via Casilina traffico tra Borghesiana e finocchio anche qui nei due sensi di marcia traffico anche sulla via Appia si rallenta all'altezza dei centri abitati tocchi Albano Laziale Ariccia In entrambe le direzioni sempre traffico code su via Nettunense.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-05-2026 ore 11:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 11:25Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidente sulla A1 Firenze Roma tra il bivio A1 Roma nord e Ponzano Romano direzione Firenze... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna per la Roma...