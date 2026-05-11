Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 11 maggio 2026, il servizio Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella regione Lazio e nella città di Roma. Le informazioni riguardano la situazione delle strade e le eventuali criticità lungo il percorso, con dettagli sulle condizioni del traffico e possibili disagi. Questi dati vengono condivisi regolarmente per aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti e monitorare la situazione in tempo reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura il trasporto ferroviario sulla linea fl1 Orte Fiumicino la circolazione in graduale ripresa rallentata in precedenza a causa di guasto tecnico alla linea Magliana e Ponte Galeria i treni regionali hanno subito ritardi fino a 40 minuti con limitazioni e cancellazioni e veniamo al traffico sulla Pontina a causa di un incidente ci sono incolonnamenti a partire dal bivio per via di Pratica fino a Pomezia Nord in direzione di Latina raccomandiamo la dovuta prudenza Attenzione anche sul tratto Urbano A24 Dov'è sempre per....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 16:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 11:25Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidente sulla A1 Firenze Roma tra il bivio A1 Roma nord e Ponzano Romano direzione Firenze... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sull'Aurelia a causa di un incidente... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08 | 40. ? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto del ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Tina code a tratti tra ... romadailynews.it