Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 del 5 marzo 2026, Astral infomobilità ha segnalato un servizio riguardante la viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha ricevuto aggiornamenti su eventuali disagi o interventi in corso, senza indicare cause specifiche o dettagli aggiuntivi. Il sistema di informazione ha fornito dati utili ai cittadini per monitorare la situazione del traffico nella zona.

Astral infomobilità Henry trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione scorrevole sul Raccordo Anulare irregolare sulla Roma Fiumicino sulla tratto Urbano della Roma Teramo code localizzate al momento tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est in direzione centro Enrico Poi per quanto riguarda il trasporto pubblico che resta sospesa la circolazione sulla ferrovia termini Centocelle proseguono le operazioni tecniche per il ripristino della linea in alternativa Gli utenti possono utilizzare i bus della linea 105 restiamo nell'ambito della trasporto ferroviario Trenitalia informa che per.