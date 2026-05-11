Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 di oggi, la situazione della viabilità sulla rete di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità, che ha diffuso le ultime notizie tramite il proprio servizio. La redazione ha comunicato lo stato delle strade in tempo reale, fornendo indicazioni utili per i pendolari e gli utenti della strada. La segnalazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso sulla rete regionale.

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Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio la situazione del traffico sul Raccordo Anulare interna code tra le uscite diramazione Roma sud e Appia è più avanti all'altezza di Labaro in esterna si rallenta dalla Prenestina alla 24 dalla Cassia Aurelia II dalla Roma Fiumicino alla Pontina e ci sposiamo sulla 91 Roma Fiumicino Dove troviamo code dalla raccordo anulare alla Colombo verso il centro code anche sul tratto Urbano della A24 tra Raccordo Anulare e tangenziale est verso quest'ultima diamo ora uno sguardo alle consolari in direzione della capitale code interessano...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 10:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-05-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segna traffico sulla... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 11:25Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidente sulla A1 Firenze Roma tra il bivio A1 Roma nord e Ponzano Romano direzione Firenze... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08 | 40. ? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com