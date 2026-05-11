Viabilità bloccata a Montevergine Marciano | Ora risposte certe

A sei mesi dalla frana che ha bloccato la strada provinciale per Montevergine, la viabilità resta interrotta e le autorità locali sono al lavoro per ottenere risposte definitive. La situazione ha provocato disagi tra cittadini e operatori commerciali, mentre le amministrazioni continuano a monitorare e gestire l’emergenza. La richiesta di chiarimenti e soluzioni concrete si fa sempre più pressante, in un contesto che richiede interventi rapidi e decisivi.

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Tempo di lettura: 2 minuti A sei mesi dalla frana che ha interrotto la strada provinciale per Montevergine, cresce la tensione tra cittadini, operatori commerciali e amministratori locali. Il sindaco di Ospedaletto d’Alpinolo, Luigi Marciano, ha annunciato la richiesta di un incontro urgente con il Padre Abate del Santuario di Montevergine, Don Riccardo Guariglia, e con il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, per definire iniziative condivise finalizzate alla riapertura dell’arteria. “ La situazione non è più sostenibile – dichiara Marciano –. Ho chiesto un confronto immediato con tutte le istituzioni coinvolte perché Montevergine rappresenta un punto di riferimento religioso, turistico ed economico fondamentale per il territorio”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Viabilità bloccata a Montevergine, Marciano: “Ora risposte certe” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Medico di base, che caos. Vogliamo risposte certe"E’ scontro politico (e non solo), a Santa Vittoria di Gualtieri sul tema della medicina di base. M5 bloccata: il Parlamento chiede risposte urgenti su 1,3Il destino della metropolitana M5 da Bignami a Monza è giunto al Parlamento, dove l’onorevole Giulia Pastorella ha rivolto un’interrogazione diretta...