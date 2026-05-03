Medico di base che caos Vogliamo risposte certe

A Santa Vittoria di Gualtieri si è acceso un acceso dibattito sulla gestione della medicina di base, coinvolgendo politici e cittadini. La discussione riguarda principalmente le criticità nel servizio offerto e la mancanza di risposte chiare sulle modalità di intervento e miglioramento. La questione ha suscitato proteste e richieste di chiarimenti, con richieste di trasparenza e soluzioni concrete.

E’ scontro politico (e non solo), a Santa Vittoria di Gualtieri sul tema della medicina di base. I consiglieri della lista di opposizione GualtieRinnova giovedì sera hanno deciso di non partecipare alla seduta del consiglio comunale, come "grido di protesta contro una situazione che ha trasformato il diritto alla salute in un caos informativo senza precedenti". Il riferimento è alle informazioni emerse in questi giorni sul servizio di medicina di base, con l’annuncio di un professionista destinato alla pensione (poi smentito dai cittadini che parlano invece di una dottoressa con incarico temporaneo) che si occuperebbe dei pazienti della frazione per alcuni mesi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Medico di base, che caos. Vogliamo risposte certe" 2026 Crime | Mob hunts amnesiac youth, waking a top special forces elite#swat #film #movie Notizie correlate Tra le vele di Calatrava e le microdiscariche, a Nuova Tor Vergata parte la contestazione: "Vogliamo risposte certe"Da una parte la rinnovata veste della Vela, il parco circostante e il nuovo ponte che attraversa la bretella autostradale. Leggi anche: "Centro autismo, vogliamo risposte chiare" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La riforma dei medici di famiglia divide la categoria e anche la politica rompe gli schieramenti; Medici di famiglia. Cambia la convenzione con nuovi obblighi organizzativi e dipendenza su base volontaria. Arriva la riforma Schillaci per far funzionare le Case della Comunità. Ecco la bozza; San Polo di Piave, fine incarico per la dottoressa Emanuela Tomasi. Assegnati i nuovi medici di base; La rivolta dei medici di base contro la riforma: Vogliono distruggere la nostra professione. Medico di base, che caos. Vogliamo risposte certeL’opposizione non partecipa al Consiglio comunale in segno di protesta. Il Comitato: Chiediamo una nota ufficiale dei piani Asl relativi a Santa Vittoria. ilrestodelcarlino.it Medici di base che diventano dipendenti pubblici, il decreto Schillaci non piace alla categoria: Smonta l'assistenza territoriale. De Petris: Riforma improvvisataTRENTO. La bozza del decreto sul riordino della sanità territoriale presentato dal ministro della salute Orazio Schillaci non piace. Lo hanno fatto capire nelle scorse ore i medici di base e anche i ... ildolomiti.it Bellina, lavorava come medico anestesista all’ospedale Giglio di Cefalù. Sono stati gli stessi colleghi a e cercare di strapparlo alla morte. La Fondazione Giglio ha espresso vicinanza al dolore della famiglia e dei colleghi di Davide Bellina originario di Blufi. - facebook.com facebook