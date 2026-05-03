Medico di base che caos Vogliamo risposte certe

Da ilrestodelcarlino.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Santa Vittoria di Gualtieri si è acceso un acceso dibattito sulla gestione della medicina di base, coinvolgendo politici e cittadini. La discussione riguarda principalmente le criticità nel servizio offerto e la mancanza di risposte chiare sulle modalità di intervento e miglioramento. La questione ha suscitato proteste e richieste di chiarimenti, con richieste di trasparenza e soluzioni concrete.

E’ scontro politico (e non solo), a Santa Vittoria di Gualtieri sul tema della medicina di base. I consiglieri della lista di opposizione GualtieRinnova giovedì sera hanno deciso di non partecipare alla seduta del consiglio comunale, come "grido di protesta contro una situazione che ha trasformato il diritto alla salute in un caos informativo senza precedenti". Il riferimento è alle informazioni emerse in questi giorni sul servizio di medicina di base, con l’annuncio di un professionista destinato alla pensione (poi smentito dai cittadini che parlano invece di una dottoressa con incarico temporaneo) che si occuperebbe dei pazienti della frazione per alcuni mesi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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