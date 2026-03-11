M5 bloccata | il Parlamento chiede risposte urgenti su 1,3

Il Parlamento ha esaminato il blocco dei fondi per la linea M5 tra Bignami e Monza. L’onorevole Giulia Pastorella ha presentato un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture chiedendo spiegazioni sul motivo della sospensione delle risorse finanziarie. La questione riguarda la ferrovia metropolitana, con l’obiettivo di ottenere chiarimenti ufficiali in merito alla situazione attuale.

Il destino della metropolitana M5 da Bignami a Monza è giunto al Parlamento, dove l'onorevole Giulia Pastorella ha rivolto un'interrogazione diretta al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per chiarire le ragioni del blocco dei fondi. La questione non riguarda solo una linea ferroviaria, ma tocca il cuore pulsante dell'economia lombarda, dove ogni giorno migliaia di cittadini affrontano un'inquinamento atmosferico tra i più alti d'Europa. Nonostante la copertura finanziaria sia stata dichiarata completa e siano stati stanziati oltre 1,3 miliardi di euro, manca ancora quel singolo passo burocratico necessario per sbloccare i 100 milioni aggiuntivi e avviare la gara d'appalto entro la fine del 2026.