A via Rizzoli, un ascensore guasto impedisce agli abitanti di uscire e entrare nelle loro case, creando disagi quotidiani. Gli anziani si trovano impossibilitati a raggiungere i piani superiori senza assistenza, mentre le scadenze per i lavori di riparazione sono state più volte posticipate. La situazione si protrae da tempo, lasciando molti residenti in una condizione di isolamento forzato.

? Domande chiave Come possono gli anziani uscire di casa senza l'ascensore?. Perché le scadenze per i lavori sono state continuamente prorogate?. Chi deve intervenire per garantire la mobilità agli inquilini?. Quali soluzioni straordinarie ha chiesto il consigliere al Comune?.? In Breve Scadenze lavori rinvio dal 28 febbraio al 28 marzo 2025. Consigliere Marco Cagnolati invia segnalazione ufficiale a Sindaco e Assessore. Impatto critico su anziani e disabili dell'edilizia residenziale pubblica. Richieste di trasparenza e interventi straordinari a Palazzo Marino. L’ascensore dello stabile MM in via Rizzoli 27A è tornato fuori servizio, bloccando nuovamente i residenti e trasformando la vita quotidiana in un percorso di scale insuperabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Rizzoli: l’ascensore fuori servizio crea prigionia domestica

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Da quando ho pubblicato il mio primo post sulla mia fabbrica iniziale, ho fatto progressi e ho anche decorato un po' mentre il mio ascensore si riempie. reddit