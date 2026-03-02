Ascensore fuori uso Problemi per un disabile

Durante la partita tra Viareggio e Perignano, l’ascensore della tribuna laterale dello stadio dei Pini era fuori uso. Un tifoso in sedia a rotelle ha dovuto chiedere aiuto ai volontari dell’Associazione Carabinieri per poter seguire l’incontro. La mancanza di accesso agevole ha creato difficoltà a chi utilizza sedie a rotelle e ha richiesto l’intervento dei volontari.

Ieri, in occasione della partita Viareggio-Perignano, l'ascensore della tribuna laterale dello stadio dei Pini era fuori uso, e un tifoso in sedia a rotelle è stato costretto a chiedere l' aiuto ai volontari dell'Associazione Carabinieri per poter assistere alla gara. A commentare il fatto la candidata del Pd alle primarie, Federica Maineri. "Il nuovo stadio – dice – è già con l'ascensore rotto –. L'attenzione alle barriere architettoniche è una delle priorità di una città a misura di persona – afferma Federica Maineri – invece di inaugurazioni faraoniche era necessario completare l'impianto sportivo e renderlo accessibile a tutti è il dovere di una buona amministrazione.