A partire dal 28 marzo, l’ascensore pubblico tra via Velia e piazza Principe Amedeo è stato chiuso per lavori di sostituzione dell’impianto esistente con uno di nuova generazione. I lavori continueranno fino al 1° aprile, giorno in cui entrerà in funzione un servizio navetta per garantire il collegamento tra le due zone durante il periodo di intervento.

Da ieri, 28 marzo, l’ascensore pubblico, che collega Via Velia e piazza Principe Amedeo, sarà oggetto di lavori di sostituzione del vecchio impianto di risalita con l’installazione di un impianto di ultima generazione. I lavori saranno completati entro il 31 luglio 2026. Dal 1 aprile, dunque, sarà istituito un servizio navetta. “Il disagio di questo periodo sarà compensato con un miglior servizio per il futuro”, annunciano da Salerno Mobilità. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Lavori all'ascensore pubblico tra via Velia e piazza Principe Amedeo: dal 1° aprile c'è il servizio navetta

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