In via Pietro Cossa si sono verificati 16 incidenti negli ultimi mesi, con un totale di nove persone ferite. La situazione ha portato a un crescente allarme tra i residenti, mentre il Comune ha effettuato sopralluoghi per individuare possibili soluzioni tecniche. Tuttavia, ancora non sono state adottate misure definitive e il problema rimane irrisolto, lasciando molti abitanti in attesa di interventi concreti.

? Domande chiave Quali soluzioni tecniche ha proposto il Comune per ridurre gli incidenti?. Perché i residenti sono ancora nel limbo nonostante i sopralluoghi?. Come influirà la nuova temporizzazione dei semafori sulla sicurezza stradale?. Chi dovrà garantire la protezione dei cittadini in attesa dei cantieri?.? In Breve Pierlucio Firrao di Torino Bellissima chiede interventi urgenti per proteggere i residenti.. L'assessore Chiara Foglietta valuta segnaletica e semafori senza date certe per i lavori.. Il 60% dei sinistri tra piazza Massaua e via Carrera ha causato feriti.. La Polizia Locale intensificherà i pattugliamenti nelle ore di punta nel tratto critico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Pietro Cossa: 16 incidenti e 9 feriti, allarme sicurezza in Comune

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