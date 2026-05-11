Via Mariti un gruppo di residenti invia una lettera aperta alla sindaca No al supermercato

A oltre due anni dalla tragedia che nel febbraio 2024 provocò la morte di cinque operai durante il crollo di un cantiere in via Mariti a Firenze, un gruppo di residenti ha indirizzato una lettera aperta alla sindaca. Nel documento, i firmatari chiedono di impedire la realizzazione di un supermercato nell’area del cantiere Esselunga. La richiesta si inserisce in un nuovo dibattito pubblico sulla destinazione futura del sito.

Un nuovo appello riaccende il dibattito sul futuro dell’area del cantiere Esselunga di via Mariti a Firenze, a oltre due anni dalla tragedia del 16 febbraio 2024, quando il crollo del cantiere costò la vita a cinque operai.Un gruppo di residenti ha inviato una lettera aperta alla sindaca Sara.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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