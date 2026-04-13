Fonderie Pisano la lettera aperta di 100 residenti della Valle dell' Irno | Finalmente respiriamo

Centinaia di residenti della Valle dell'Irno hanno scritto una lettera aperta in cui manifestano sollievo per l'arrivo della primavera, sottolineando che la stagione aveva portato con sé un forte cattivo odore di ferro e plastica. La comunicazione esprime un senso di liberazione dal disagio quotidiano causato dagli odori persistenti, dopo mesi di fastidio condiviso tra gli abitanti della zona.

"Finalmente la primavera non deve fare a cazzotti con la puzza di ferro e plastica che ogni giorno dovevamo subire". È il cuore della lettera aperta firmata da oltre cento cittadini della Valle dell'Irno (Salerno) per testimoniare la rinascita del territorio in seguito alla chiusura delle.🔗 Leggi su Salernotoday.it Carabinieri rafforzano i controlli in Valle dell’Irno e Valle del Sabato: lotta a furti e drogaIntensificati i servizi di prevenzione e vigilanza con il supporto delle unità speciali per tutelare sicurezza e legalità sul territorio Il Comando... Leggi anche: Raid in una scuola della Valle dell'Irno: locali inaccessibili