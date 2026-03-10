Aumentano i prezzi della benzina Coldiretti invia una lettera al governo

A causa delle tensioni geopolitiche internazionali scatenate dallo scoppio della guerra in Iran, i prezzi della benzina sono aumentati. Coldiretti ha inviato una lettera al governo per sollevare la questione e richiedere un intervento immediato. È stato convocato un incontro urgente per discutere dell’impennata dei costi del gasolio, con l’obiettivo di trovare soluzioni rapide.

Roberto Lorin, presidente della sede padovana dell'associazione: «La preoccupazione delle imprese del settore è forte, a rischio la competitività delle produzioni agricole» Un incontro urgente per discutere dell’impennata dei costi del gasolio provocati dalle tensioni geopolitiche internazionali dopo lo scoppio della guerra in Iran. È questa la richiesta avanzata da Coldiretti in una lettera indirizzata all’esecutivo Meloni. Infatti, l’aumento dei prezzi sta colpendo le imprese agricole private, mettendole in seria difficoltà. La situazione è particolarmente delicata: consumi energetici e concimi rappresentano in media il 25% delle spese intermedie di un’azienda agricola. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Caro carburanti, nuovi rialzi: aumentano i prezzi di benzina e dieselAncora aumenti per i carburanti: benzina e diesel in lieve rialzo sulla rete di distribuzione a causa dei nuovi ritocchi degli operatori.

Aumentano i prezzi di benzina e gasolio, stangata anche a Latina. La mappa dei rincariPesano anche sulle tasche dei pontini gli effetti scaturiti dall'attacco di Israele e Usa all'Iran.

