Roma ciliegi in fiore al Laghetto dell’Eur | quando andare

A Roma c’è un luogo nel quale la primavera si annuncia con uno spettacolo naturale particolarmente suggestivo: è il Laghetto dell’Eur, dove ogni anno i ciliegi giapponesi regalano a tutti uno dei momenti più attesi della stagione con la loro fioritura. Proprio in queste settimane di marzo iniziano a comparire le prime gemme sui rami, il segnale che il momento giusto è ormai vicino e che presto l’area si trasformerà in uno dei panorami più affascinanti della città. Ma qual è il momento migliore per godersi la fioritura dei ciliegi sakura nella Capitale? Le prime gemme sui ciliegi del laghetto dell’Eur: la primavera comincia a marzo, la fioritura è vicina. 🔗 Leggi su Funweek.it

Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur: qual è la situazioneLa fioritura dei ciliegi giapponesi è ormai diventato uno spettacolo imperdibile anche per i romani.

Ciliegi in fiore alla Reggia di Venaria, tra performance, musica elettronica e arteNei Giardini della Reggia di Venaria tornano i ciliegi in fiore: è il tempo dell’hanami, con un programma di concerti e interventi artistici ... exibart.com

Non serve Tokyo: a Roma c’è l’hanami al Laghetto dell’EURTra metà marzo e i primi di aprile, il Laghetto dell’EUR diventa uno degli angoli più belli di Roma: ciliegi in fiore, passeggiata lenta e picnic con i bambini. nostrofiglio.it

