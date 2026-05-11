In via Garibaldi, nel centro storico, si trova il civico 14, recentemente occupato da una vetrina appartenente alla lista civica di Biffoni. La zona, conosciuta come via del Campo (largo), è stata al centro di alcune novità politiche con il ritorno di un candidato in città. La vetrina è stata allestita senza occupare il locale, offrendo uno spazio visibile per la presentazione della lista.

In via del Campo (largo), in verità via Garibaldi in centro storico, la lista civica di Biffoni ha cercato spazio trovando una vetrina a disposizione (senza occupare il locale) al numero 14. Questa lo scenario: Pd al numero 36, 5 Stelle al 30, Avs al 35, Lista Orgoglio per Prato-Casa riformista un po’ più giù al numero 81. Tutti vicini, ma senza grossa confidenza. Manca ancora una iniziativa comune, semmai proprio in via del Campo (largo). E nel frattempo è finita la missione Canada di Christian Di Sanzo, deputato eletto in Nord e Centro America e segretario reggente del Pd di Prato: è stato a Toronto, accompagnando la segretaria dem Elly Schlein al Global Progress Action Summit.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via del Campo (largo). I civici in vetrina. Di Sanzo torna a casa

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