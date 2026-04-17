Conte canta Via del Campo di De André e dice | Dal campo largo nasceranno frutti fecondi – Video

Durante un'intervista con Radio Rock, l'ex primo ministro ha cantato “Via del Campo” di Fabrizio De André. Nella conversazione, ha pronunciato la frase: “Dal campo largo nasceranno frutti fecondi”. Il video della scena è stato condiviso online.

Giuseppe Conte, intercettato da Dejan Cetnikovic di Radio Rock, si è prestato per cantare Via del Campo di Fabrizio De André. Al termine dell’esibizione, Cetnikovic gli ha chiesto se “dal campo largo possa nascere la coalizione che andrà al governo”. Il leader e presidente del Movimento 5 stelle ha risposto che “nasceranno frutti copiosi, feraci, fecondi, proficui”. E su chi sarà il candidato del centrosinistra per le prossime elezioni: “Lo vedremo, da un seme nascerà un frutto che poi andrà a coordinare i lavori di tutti” ha detto Conte. “Non interferite” dicono al Papa Trump e Vance. Ma il potere senza limiti è arbitrio Diteci la verità sull'accordo ItaliaIsraele: cosa cambia con la sospensione? Le domande al governo In tempi come questi l’Italia avrebbe bisogno di un’altra dirigenza per la politica estera.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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