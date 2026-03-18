Vi dico tutto Garlasco Andrea Sempio in tv con la sua versione dei fatti

In un nuovo sviluppo nel caso di Garlasco, Andrea Sempio ha deciso di parlare in tv, offrendo la sua versione dei fatti. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di indagini in corso, mentre gli accertamenti tecnici continuano a essere eseguiti. La sua presenza in pubblico rappresenta un elemento che si aggiunge alla complessità della vicenda, mantenendo aperti i diversi filoni investigativi.

Il nuovo capitolo del delitto di Garlasco si muove su due binari che continuano a incrociarsi senza mai davvero sciogliersi: da una parte gli accertamenti tecnici, dall’altra la scelta di Andrea Sempio di parlare pubblicamente e difendere la propria versione. In queste ore è emerso infatti che Paolo Del Checco, consulente informatico nominato dalla Procura di Pavia, ha ottenuto una proroga per completare l’analisi dei computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi, un passaggio che viene considerato centrale nella nuova fase dell’inchiesta. >> “Questo succede ad Alberto Stasi”. Garlasco, è Lovati a sganciare la bomba: tutto ribaltato Il caso, del resto, resta sospeso tra il peso di una condanna definitiva e la ricerca di eventuali nuovi elementi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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