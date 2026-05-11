Vi dico di Lorella Cuccarini Dopo il matrimonio la moglie del figlio interviene sulla suocera

Dopo il matrimonio del figlio, celebrato lo scorso 2 maggio a Sabaudia, la moglie del giovane ha pubblicamente commentato la relazione con la suocera, Lorella Cuccarini. La dichiarazione è arrivata in un momento in cui l’attenzione sui rapporti familiari si è concentrata sulla famiglia del nuovo sposo. La notizia ha suscitato interesse sui social e tra i media, che hanno seguito le reazioni e i commenti delle persone coinvolte.

Lorella Cuccarini torna indirettamente al centro dell’attenzione dopo il matrimonio del figlio Giorgio Capitta con Sole Galanti, celebrato lo scorso 2 maggio a Sabaudia. Le immagini delle nozze hanno fatto rapidamente il giro dei social e nelle ultime ore è stata proprio la neo sposa a raccontare alcuni retroscena della cerimonia. Sole ha anche parlato pubblicamente per la prima volta del rapporto con la suocera famosa. La coppia ha scelto una cerimonia molto riservata nella cornice del Santuario della Madonna della Sorresca, con festeggiamenti organizzati successivamente in riva al mare insieme ad amici e parenti. Sole Galanti lavora come stylist nel mondo della moda e della televisione, mentre Giorgio Capitta è un produttore musicale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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