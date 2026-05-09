Lorella Cuccarini ora parla la moglie del figlio | Mia suocera è esattamente come sembra Il racconto privato e le originali bomboniere

La moglie del figlio di Lorella Cuccarini ha condiviso sui social un commento riguardante la madre del marito, affermando che è esattamente come appare. La Cuccarini stessa ha pubblicato un post in occasione delle nozze del figlio Giorgio Capitta con la fidanzata Sole Galanti, offrendo un racconto intimo e dettagli sui festeggiamenti, inclusi alcuni aneddoti sulle bomboniere.

Lorella Cuccarini ha dedicato un post social alle nozze del figlio Giorgio Capitta con la fidanzata Sole Galanti. "Oggi il mio cuore è colmo di gioia e gratitudine. Vederli insieme, felici e innamorati, è uno dei doni più belli che la vita potesse farmi" si legge nel racconto che ha affiancato.🔗 Leggi su Today.it

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LORELLA CUCCARINI, giorno importante per mia figlia Chiara

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