Lorella Cuccarini ora parla la moglie del figlio | Mia suocera è esattamente come sembra Il racconto privato e le originali bomboniere

Da today.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La moglie del figlio di Lorella Cuccarini ha condiviso sui social un commento riguardante la madre del marito, affermando che è esattamente come appare. La Cuccarini stessa ha pubblicato un post in occasione delle nozze del figlio Giorgio Capitta con la fidanzata Sole Galanti, offrendo un racconto intimo e dettagli sui festeggiamenti, inclusi alcuni aneddoti sulle bomboniere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lorella Cuccarini ha dedicato un post social alle nozze del figlio Giorgio Capitta con la fidanzata Sole Galanti. "Oggi il mio cuore è colmo di gioia e gratitudine. Vederli insieme, felici e innamorati, è uno dei doni più belli che la vita potesse farmi" si legge nel racconto che ha affiancato.🔗 Leggi su Today.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

LORELLA CUCCARINI, giorno importante per mia figlia Chiara

Video LORELLA CUCCARINI, giorno importante per mia figlia Chiara ?

Notizie correlate

Lorella Cuccarini diventa… suocera! Il figlio minore si sposa, ecco chi è la nuora della conduttriceFiori d’arancio in casa Lorella Cuccarini: indiscrezioni parlano di un matrimonio imminente per il figlio minore.

Leggi anche: Lorella Cuccarini parla per la prima volta delle nozze del figlio: “Voglio diventare nonna”

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Lorella Cuccarini emozionata al matrimonio del figlio Giorgio Capitta: Nozze da favola. L'ingresso della sposa e l'hotel di lusso; Amici 25 stasera su Canale 5: ospiti, sfide ed eliminazioni a sorpresa; Lorella Cuccarini in lacrime di gioia: il matrimonio del figlio Giorgio è una favola che commuove l’Italia; Amici 25, stasera nuovo appuntamento con il serale: le anticipazioni, chi sarà eliminato, la sarda Angie favorita per la vittoria.

lorella cuccarini lorella cuccarini ora parlaLorella Cuccarini emozionata al matrimonio del figlio: dagli invitati vestiti di bianco all'arrivo in barca della sposa, tutti i dettagli delle nozzeIl racconto di un giorno indimenticabile per la famiglia della ballerina e conduttrice che ha accompagnato all'altare uno dei suoi quattro figli ... today.it

lorella cuccarini lorella cuccarini ora parlaLorella Cuccarini al matrimonio del figlio Giorgio: la gioia di un evento da favolaLa cantante Lorella Cuccarini ha partecipato alle nozze del figlio Giorgio Capitta con Sole Galanti: la gioia e la felicità di una madre per un matrimonio da favola ... gazzetta.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.