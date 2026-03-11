Lorella Cuccarini dopo la notizia del matrimonio del figlio quella sulla sposa | chi è

Il mondo dello spettacolo italiano si sta preparando a celebrare un evento importante: il matrimonio del figlio di Lorella Cuccarini. La notizia riguarda anche la sposa, di cui si conosce l’identità. La cantante e showgirl è al centro dell’attenzione per questo matrimonio, che ha riscosso molta curiosità tra i fan e i media. La cerimonia si svolgerà nei prossimi giorni.

Il mondo dello spettacolo italiano si prepara a festeggiare un momento molto speciale che riguarda una delle famiglie più amate della televisione. Nelle ultime ore, infatti, è iniziata a circolare un’indiscrezione che riguarda da vicino Lorella Cuccarini, volto storico della tv e protagonista negli ultimi anni anche del talent Amici. Secondo quanto trapelato, nella sua famiglia sarebbe in arrivo un evento importante che potrebbe riunire parenti e amici per una grande festa. La notizia è stata rilanciata dal giornalista Giuseppe Candela sul settimanale Chi, che ha svelato un retroscena destinato a far parlare i fan della showgirl. Dopo una... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Lorella Cuccarini, matrimonio in vista: si sposa il figlio Giorgio CapittaPer anni Lorella Cuccarini ha raccontato quanto la famiglia sia importante per lei e il centro di tutta la sua vita.

Leggi anche: “Si sposa”. Lorella Cuccarini, matrimonio in famiglia: chi convola a nozze

Tutto quello che riguarda Lorella Cuccarini

Temi più discussi: Scherzi a parte: La lezione di danza di Lorella Cuccarini e Isobel Kinnear a Max Giusti Video; Dove vive Lorella Cuccarini, la villa da sogno a Roma: l'oasi verde, gli arredi di prestigio; Amici 25, Lorella Cuccarini ribatte all'ultimatum di Anna Pettinelli: la proposta della prof; Francesca Izzo conquista Rai 2: da Orbetello al palco con Lorella Cuccarini.

Lorella Cuccarini a nozze: il figlio 25enne Giorgio Capitta si sposa, ecco chi è la futura moglieLui e Chiara, gemelli, sono gli ultimogeniti della showgirl e professoressa di Amici. Compiranno 26 anni il prossimo 2 maggio. La 60enne e il marito sono genitori pure di Sara, 31 anni, e Giovanni, 29 ... gossip.it

Si sposa, matrimonio in famiglia per Lorella CuccariniLorella Cuccarini e il matrimonio in famiglia: Giorgio Capitta pronto a sposarsi tra musica, stile e tradizione familiare. I dettagli dell'indiscrezione. notizie.it

Il figlio di #LorellaCuccarini, #GiovanniCapitta, si sposa Come riporta #GiuseppeCandela sul settimanale #Chi, Il figlio più piccolo, insieme alla gemella Chiara, della prof di Amici si sposerà tra qualche mese con la fidanzata #SoleGalanti. La ragazza lavora c - facebook.com facebook

Grazie al sì dei professori Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, Caterina va al Serale di #Amici25! x.com