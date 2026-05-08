A Milano si terrà l'evento Tuttofood, durante il quale quindici aziende del Friuli presenteranno i loro prodotti agroalimentari. La selezione comprende diverse realtà locali che esporranno specialità tipiche della regione. L'iniziativa prevede anche iniziative di promozione turistica, con degustazioni gastronomiche organizzate per valorizzare le eccellenze del territorio. L'evento si svolgerà nel corso della fiera, coinvolgendo i visitatori in un percorso di assaggi e scoperte.

? Punti chiave Quali sono le quindici aziende selezionate per rappresentare il territorio?. Come verrà integrata la promozione turistica con le degustazioni gastronomiche?. Perché la strategia punta a un unico grande spazio espositivo?. Quali opportunità di export si apriranno per i produttori locali?.? In Breve Stand regionale di 180 metri quadrati nel Padiglione 5 di Milano Rho.. Partecipazione di aziende come Centro Dolce Friuli, Sapori di Casa e Birrificio Cittavecchia.. Evento dal 11 al 14 maggio con oltre 100mila visitatori da 80 Paesi.. Infopoint integrato per promuovere il turismo esperienziale nei distretti rurali regionali.. Dal 11 al 14 maggio, la fiera Tuttofood a Milano Rho ospiterà un importante spazio dedicato al Friuli Venezia Giulia con quindici realtà agroalimentari selezionate per promuovere l’eccellenza locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tuttofood: il Friuli a Milano con 15 eccellenze agroalimentari

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