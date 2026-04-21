Nasce Finance for Food la piattaforma di investimenti per portare all' estero le eccellenze agroalimentari

È stata creata a Pescara una nuova società chiamata Finance for Food srl, che si occupa di investimenti nel settore agroalimentare. La società ha l’obiettivo di favorire l’espansione delle produzioni italiane all’estero attraverso iniziative di investimento dedicate. La piattaforma mira a sostenere le aziende del settore nel processo di internazionalizzazione e a promuovere i prodotti italiani sui mercati internazionali.

Nasce a Pescara Finance for Food srl, una nuova piattaforma di investimento dedicata all’internazionalizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane. Il progetto, ideato da Enzo Puzone, si struttura come club deal con cinque investitori e guarda fin da subito al mercato statunitense, dove è.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Travelexpo chiude puntando sui territori: nasce Etic, la piattaforma per attrarre investimentiSi chiude con un bilancio orientato alla progettualità la ventottesima edizione di Travelexpo, la Borsa globale dei turismi che per tre giorni ha... Leggi anche: A Sanremo le eccellenze agroalimentari di un'azienda di Bovino Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nasce a Pescara Finance for Food: la piattaforma di investimenti; Ecco Finance for Food S.r.l.,piattaforma di investimenti ideata da Enzo Puzone; Incidente sulla statale 690 a Balsorano, un morto e due feriti; Abruzzo a Paestum e Bolzano per la promozione del turismo outdoor. Nasce Finance for Food, la piattaforma di investimenti per portare all'estero le eccellenze agroalimentariNasce a Pescara Finance for Food srl, una nuova piattaforma di investimento dedicata all’internazionalizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane. Il progetto, ideato da Enzo Puzone, si ... ilpescara.it Nasce a Pescara Finance for Food: la piattaforma di investimentiPresentata a Pescara Finance for Food, piattaforma di investimento per l’internazionalizzazione del food italiano ... abruzzonews.eu Nasce a Pescara “Finance for Food”: la piattaforma di investimenti abruzzonews.eu/nasce-a-pescar… #Pescara x.com In Auxilia Finance crediamo nell’eccellenza italiana: ogni scelta, ogni progetto, ogni soluzione nasce da competenza, attenzione e qualità 100% italiana. Oggi più che mai, il Made in Italy non è solo un simbolo, è uno standard: il nostro impegno quotidiano - facebook.com facebook