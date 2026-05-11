Veterani giovani leve e figure storiche | chi sono i 257 in corsa per un posto in Municipio a Faenza
A Faenza sono 257 le persone candidate per ottenere un posto nel Municipio, provenienti da diverse generazioni e ruoli. Tra i candidati ci sono veterani della politica, giovani alle prime esperienze e figure con un passato nel settore pubblico. Questa lista comprende individui con percorsi differenti, tutti in corsa per rappresentare i cittadini nelle prossime elezioni comunali. La selezione comprende anche figure storiche del panorama locale.
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