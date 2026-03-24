Pronto per l’inaugurazione il Bosco dell’educazione. Uno spazio dove formazione e memoria brillano nella natura. Sabato alle 11, in via Giorgio De Chirico ad Argenta, sarà inaugurato il Bosco dell’educazione, nato grazie alla piantagione di 25 alberi intitolati ad illustri educatori italiani. L’idea di realizzare un Bosco dell’educazione è stata lanciata dal Masci (Movimento adulti Scout cattolici italiani), con la collaborazione del comune di Argenta e del Movimento Laudato Sì, e si inserisce nei tre progetti proposti in occasione del proprio settantesimo anniversario festeggiato nel 2024. Tra questi spiccano una culla termica per il centro accoglienza di Lampedusa e una falegnameria nautica in Zambia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alberi dedicati a figure storiche. Inaugura il ’Bosco dell’educazione’

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