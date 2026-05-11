Durante il vertice dell’Unione Europea, le autorità ucraine hanno sottolineato l’importanza di rafforzare la difesa aerea del paese. Si discute anche delle modalità di monitoraggio delle attività militari russe, con particolare attenzione alla capacità di intercettare fino al 90% degli attacchi. Nel frattempo, le recenti parate militari della Russia hanno mostrato alcune crepe interne, evidenziate da aspetti come la gestione delle forze armate e la presentazione delle forze militari.

? Domande chiave Come può Kyiv intercettare il 90% degli attacchi russi?. Quali crepe interne mostrano le recenti parate militari della Russia?. Perché le promesse di pace di Putin non trovano riscontro?. Chi si occuperà concretamente della restituzione dei bambini ucraini?.? In Breve Difesa aerea ucraina intercetta il 90% degli obiettivi russi lanciati sul territorio.. Maria Stenergard e Baiba Braže analizzano fragilità russa e inattendibilità promesse Putin.. Boris Pistorius si recherà a Kyiv per rafforzare la cooperazione militare tedesca.. Forum internazionali affrontano la restituzione dei bambini ucraini prelevati dalla Russia.. A Bruxelles, i ministri dell’Unione Europea si riuniscono questo lunedì 11 maggio 2026 per affrontare la crisi in Ucraina, le tensioni in Medio Oriente e l’instabilità nei Balcani occidentali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vertice UE: Kyiv punta sulla difesa aerea e monitora la Russia

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