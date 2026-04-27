L'Europarlamento ha approvato il 27 aprile 2026 un piano militare che prevede nuovi obblighi per gli Stati membri, con l’obiettivo di rispondere alla minaccia proveniente dalla Russia. La decisione comporta un aumento delle spese militari per alcuni paesi, tra cui l’Italia, che si prepara a sostenere costi record per adeguarsi alle nuove disposizioni. La misura si inserisce in un quadro di potenziamento delle capacità difensive dell’Unione Europea.

? Cosa sapere L'Europarlamento approva il 27 aprile 2026 nuovi obblighi militari per contrastare la minaccia russa.. L'Italia dovrà destinare fino al 3 per cento del PIL alla difesa e al piano ReArm Europe.. Il Parlamento europeo ha approvato a maggioranza una risoluzione che impone nuovi obblighi militari e finanziari agli Stati membri, delineando un piano di risposta diretta alla minaccia russa nei confronti dell’ordine internazionale. Lunedì 27 aprile 2026, la Presidente dell’Unione europea Ursula Von der Leyen ha illustrato ai membri dell’Europarlamento i dettagli di una decisione che punta a trasformare radicalmente la capacità difensiva del continente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa UE: piano militare contro la Russia e costi record per l’Italia

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