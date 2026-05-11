Vertenza Baomarc i timori della Uilm | Esposizione debitoria di 70 milioni di euro

Nella giornata di oggi, 11 maggio 2026, si è tenuto un incontro presso la sede di Confindustria Medio Adriatico, coinvolgendo rappresentanti della Uilm Chieti-Pescara e i vertici di Baomarc. La discussione si è concentrata sulla situazione finanziaria dell’azienda, con la Uilm che ha espresso timori riguardo a un’esposizione debitoria di 70 milioni di euro. La vertenza prosegue senza comunicazioni ufficiali sui prossimi passi.

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