Vertenza Baomarc i timori della Uilm | Esposizione debitoria di 70 milioni di euro
Nella giornata di oggi, 11 maggio 2026, si è tenuto un incontro presso la sede di Confindustria Medio Adriatico, coinvolgendo rappresentanti della Uilm Chieti-Pescara e i vertici di Baomarc. La discussione si è concentrata sulla situazione finanziaria dell’azienda, con la Uilm che ha espresso timori riguardo a un’esposizione debitoria di 70 milioni di euro. La vertenza prosegue senza comunicazioni ufficiali sui prossimi passi.
La vertenza Baomarc continua a destare forte preoccupazione nella Uilm Chieti-Pescara, alla luce dell'incontro tenuto oggi, 11 maggio 2026, nella sede di Confindustria Medio Adriatico. Le parti hanno incontrato gli esperti nominati nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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