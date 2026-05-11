‘Verso il ‘68 un po’ prima un po’ dopo’ Gaetano Sateriale presenta il suo ultimo libro
Il 14 si svolge un evento significativo nell’ambito della rassegna letteraria organizzata da Circolo Acli di Pontelagoscuro e Comitato Vivere Insieme, con il supporto del Consorzio Eventi Editoriali. Alle 18, viene presentato il nuovo libro di Gaetano Sateriale, che tratta degli anni che precedono il 1968, con un focus sui momenti storici e sociali di quel periodo. La presentazione si tiene nell’ambito della manifestazione ormai consolidata nel calendario culturale locale.
Un giovedì importante quello del 14 per ‘Righe di Periferia’. Infatti nell’ambito dell’oramai consolidata rassegna letteraria organizzata da Circolo Acli di Pontelagoscuro e Comitato Vivere Insieme in collaborazione con il Consorzio Eventi Editoriali, alle 18.30 sarà presente Gaetano Sateriale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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