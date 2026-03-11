Ritorno in Casentino | monsignor Fabrizio Vantini presenta il suo ultimo libro
Venerdì 13 marzo alle 21, monsignor Fabrizio Vantini presenta il suo ultimo libro intitolato
Una serata per raccontare il Casentino rurale, le sue frazioni, la sua natura e i suoi personaggi. Venerdì 13 marzo, alle 21.00, la sala Montetini ad Arezzo ospiterà la presentazione del romanzo “Ritorno in Casentino” di monsignor Fabrizio Vantini in un evento promosso dall’associazione Difesa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
