Sport benessere e impegno sociale | torna a Lignano la Corsa delle Rose

A Lignano torna l’appuntamento dedicato alla corsa e all’impegno sociale, con l’evento che unisce sport e benessere. La manifestazione invita a muoversi lungo le vie della città, offrendo l’opportunità di correre, camminare e respirare l’aria marina. La Corsa delle Rose si svolge in un’atmosfera tranquilla, coinvolgendo partecipanti di tutte le età e promuovendo uno stile di vita attivo e sano.

Correre, camminare, respirare aria di mare. Un gesto semplice, naturale, che fa bene al corpo e alla mente. E che, domenica 19 aprile, diventa anche un gesto concreto di solidarietà.Lignano Pineta si prepara ad accogliere la 7ª edizione della Corsa delle Rose che, ogni anno, unisce sport.🔗 Leggi su Udinetoday.it Torna a Lignano Pineta l'attesissima Festa delle CapeTorna come da tradizione a Lignano Pineta la Festa delle Cape, giunta alla 41ª edizione. Leggi anche: Milano Cortina 2026, i portabandiera olimpici tra sport e impegno sociale