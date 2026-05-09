Verona lancia il tour europeo | corsa all’alba tra sport e benessere

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da Verona, un tour europeo dedicato alla corsa al mattino si prepara a coinvolgere numerosi partecipanti. La manifestazione prevede incontri di corsa alle prime luci dell’alba, alle 5:30, con l’obiettivo di promuovere attività sportive e benessere. Dopo la tappa veronese, il tour si sposterà in altre città del continente, mantenendo il programma di eventi mattutini. La partecipazione è aperta a chiunque voglia prendere parte all’iniziativa.

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? Punti chiave Come cambierà la routine di migliaia di persone alle 5:30?. Quali città europee toccherà il tour dopo la tappa di Verona?. Come viene trasformato il cibo avanzato in un gesto di solidarietà?. Cosa prevede il programma dedicato alla prevenzione nelle scuole superiori?.? In Breve Percorso di 5 km con kit da 15 euro in Piazza Bra. Tour di 11 città tra Italia e Inghilterra come Nottingham e Brighton. Donazione di ciliegie invendute a realtà caritative locali dopo la corsa. Programma 5.30 Scuola rivolto agli istituti superiori per la prevenzione giovanile. Venerdì 15 maggio, piazza Bra ospiterà la tappa inaugurale di un tour internazionale che parte da Verona con l’evento sportivo denominato 5.🔗 Leggi su Ameve.eu

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