A Pisa, un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare in un negozio di Corso Italia e aver spintonato il responsabile della vigilanza nel tentativo di scappare. L’episodio si è verificato il 31 marzo 2026 e ha portato all’arresto per rapina impropria. L’individuo è stato fermato dalle forze dell’ordine sul posto.

Pisa, 31 marzo 2026 – Ha tentato un furto in un negozio di Corso Italia e, per assicurarsi la fuga, ha strattonato il personale della vigilanza. Per questo un uomo di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina impropria. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 29 marzo, intorno alle 14:30, in un punto vendita del centro. Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe impossessato di alcuni capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 180 euro, tentando poi di uscire senza pagare. A quel punto è intervenuto il personale della vigilanza privata interna. Nel tentativo di mantenere il possesso della merce e di guadagnarsi la fuga, l’uomo avrebbe ingaggiato una colluttazione, strattonando gli addetti per aprirsi un varco verso l’uscita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, tenta furto in negozio e spintona la vigilanza: arrestato per rapina impropria

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