Domani sera, 11 aprile, Verona ospiterà l’evento Vinitaly and the city, che coinvolgerà circa 100 artisti in Piazza Bra. La manifestazione trasformerà la piazza principale della città in un teatro all’aperto dedicato alla cultura del vino italiano. La serata vedrà esibizioni artistiche e momenti di intrattenimento, con l’obiettivo di valorizzare la tradizione vinicola nazionale attraverso diverse forme di espressione.

Domani sera, 11 aprile, la città di Verona si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con l’evento Vinitaly and the city, una celebrazione che porterà il racconto della cultura vinicola italiana direttamente nel cuore di Piazza Bra. La serata, curata dal regista Giuliano Peparini su incarico del ministero dell’Agricoltura, vedrà la partecipazione di cento artisti tra musicisti, ballerini e attori, con l’obiettivo di intrecciare le radici storiche del territorio con la creatività contemporanea. Un dialogo scenico tra l’antichità greca e la modernità musicale. Il programma dello spettacolo, intitolato Dentro c’è l’Italia, punta a creare un ponte temporale attraverso la narrazione poetica del vino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona si accende: 100 artisti in Piazza Bra per celebrare il vino

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