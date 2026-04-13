Verona il vino si fa danza | spettacolo in Piazza Bra per Vinitaly

A Verona, Piazza Bra si è animata con uno spettacolo che ha unito musica e danza, dedicato alla celebrazione del vino italiano durante l’evento Vinitaly. L’area si è trasformata in un palco all’aperto, attirando visitatori e appassionati desiderosi di vivere un’esperienza artistica e sensoriale legata al mondo della viticoltura. L’evento ha coinvolto artisti e performer, creando un’atmosfera di festa tra le vie della città.

Piazza Bra a Verona si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare l'eccellenza vitivinicola nazionale attraverso il linguaggio della danza e della musica. La serata, che ha la partecipazione di oltre cento giovani artisti, ha segnato l'apertura ufficiale dei festeggiamenti che precedono la 58° edizione del Vinitaly, portando in scena lo spettacolo Dentro c’è l’Italia. L'evento artistico, concepito dalla mente di Giuliano Peparini e messo in scena grazie alla Fondazione Inda, h .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, il vino si fa danza: spettacolo in Piazza Bra per Vinitaly Verona si accende: 100 artisti in Piazza Bra per celebrare il vinoDomani sera, 11 aprile, la città di Verona si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con l’evento Vinitaly and the city, una celebrazione che... Torna il Vinitaly. Da Verona si scommette sulla rinascita del nostro vinoDal 12 al 15 aprile torna la rassegna più importante al mondo: 4400 espositori per un settore dove la crisi morde.