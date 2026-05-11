Verona rapina col coltello ai giovani | arrestato dopo la fuga
Un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare alcuni ragazzi con un coltello a Verona. L'uomo aveva finto di mantenere un atteggiamento tranquillo e aveva avvicinato le vittime con una trappola psicologica, prima di estrarre l'arma. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato l'arma nascosta, ma non è chiaro come il rapinatore abbia fatto a nasconderla. La fuga del sospettato è stata interrotta poco dopo.
?? Punti chiave Come ha fatto il rapinatore a nascondere l'arma durante la perquisizione? Quale trappola psicologica ha usato il ventenne per avvicinare i ragazzi? Come sono riusciti i Carabinieri a intercettare il fuggitivo tra la folla? Perché l'udienza per il giovane criminale è stata fissata così lontano??? In Breve Aggressore di 22 anni con precedenti arrestato nei garage di un condominio. Coltello a farfalla occultato sotto un secondo paio di pantaloni durante la perquisizione. Gi .🔗 Leggi su Ameve.eu
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