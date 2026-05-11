Verona rapina col coltello ai giovani | arrestato dopo la fuga

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare alcuni ragazzi con un coltello a Verona. L'uomo aveva finto di mantenere un atteggiamento tranquillo e aveva avvicinato le vittime con una trappola psicologica, prima di estrarre l'arma. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato l'arma nascosta, ma non è chiaro come il rapinatore abbia fatto a nasconderla. La fuga del sospettato è stata interrotta poco dopo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui