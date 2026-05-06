Rapina con il coltello quattro donne dopo i prelievi ai Bancomat | arrestato un 50enne

Nella giornata del 6 maggio, un uomo di 50 anni è stato arrestato a Lodi con l’accusa di aver rapinato quattro donne minacciandole con un coltello mentre erano impegnate nei prelievi al bancomat. Le vittime, tutte donne sole, sono state vittime di questa serie di aggressioni in diverse occasioni nelle vicinanze degli sportelli automatici. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine sul luogo dei fatti.

Lodi, 6 maggio 2026 – Minacciandole con un coltello, rapinava donne sole intente nel fare il prelievo al bancomat. Per questo un uomo italiano di 50 anni, incensurato, è stato arrestato a Lodi. Il rapinatore è stato successivamente raggiunto da un'ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico eseguita dalla Squadra Mobile della Questura di. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Lodi, arriva al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica sulle rapine avvenute tra marzo e aprile nei pressi di viale Milano e viale Piacenza. https:www.ilgiorno.itsondriocronacapiateda-poste-coltello-arrestato-rapinatore-59-anni-ubufmnj3 La dinamica dei furti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapina con il coltello quattro donne dopo i prelievi ai Bancomat: arrestato un 50enne Notizie correlate Rapina, con coltello, quattro donne dopo i prelievi ai Bancomat di Lodi: arrestato un 50enneLodi, 6 maggio 2026 – Minacciandole con un coltello, rapinava donne sole intente nel fare il prelievo al bancomat. Rapina Ecu: arrestato il 48enne con coltelloUn uomo di 48 anni, domiciliato nel Ferrarese e privo di fissa dimora in Italia, è stato arrestato dai carabinieri dopo una rapina al supermercato... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rapina e minacce con un coltello fuori dal Cerletti: tre studenti denunciati; Piateda, rapina con coltello da macellaio alle Poste: cliente sventa il colpo; Feroce rapina nel bar-tabaccheria: titolare minacciato con pistola e coltello. Tre persone in carcere - VIDEO; Rapina al Lidl di Vasto: minaccia la cassiera con un coltello, poi fugge col bottino. Rapina, con coltello, quattro donne dopo i prelievi ai Bancomat di Lodi: arrestato un 50enneL’uomo si appostava agli sportelli nel centro del paese, prendendo di mira vittime sole e spesso anziane. Per la cattura, decisive le riprese di videosorveglianza e soprattutto la segnalazione di un a ... ilgiorno.it CHIAVERANO – Rapinano un 27enne minacciandolo con il coltello: bloccati due 16enniDue 16enni nei pressi del lago Torbiera a Chiaverano, hanno prima chiacchierato con un 27enne per poi minacciarlo e rapinarlo del ciclomotore ... obiettivonews.it La Regione Campania ha autorizzato l’apertura di una nuova sede farmaceutica a Benevento, che sarà ubicata in via Avellino, mentre la Squadra Mobile ha arrestato due uomini accusati di una rapina aggravata ai danni di una farmacia del capoluogo sannit - facebook.com facebook Rapina choc a Casal Bertone: anziana in sedia a rotelle assaltata in piazza. Poi la scoperta nel covo ift.tt/6kUoitf x.com