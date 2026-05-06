Rapina con coltello quattro donne dopo i prelievi ai Bancomat di Lodi | arrestato un 50enne

Nella giornata del 6 maggio 2026, a Lodi, un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver rapinato quattro donne con un coltello. Le vittime erano tutte intenti a prelevare denaro ai bancomat quando sono state minacciate e derubate. Le rapine si sono svolte in rapida successione e hanno coinvolto diverse aree della città. La polizia ha immediatamente avviato le indagini e ha individuato il sospettato.

Lodi, 6 maggio 2026 – Minacciandole con un coltello, rapinava donne sole intente nel fare il prelievo al bancomat. Per questo un uomo italiano di 50 anni, incensurato, è stato arrestato a Lodi. Il rapinatore è stato successivamente raggiunto da un'ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico eseguita dalla Squadra Mobile della Questura di. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Lodi, arriva al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica sulle rapine avvenute tra marzo e aprile nei pressi di viale Milano e viale Piacenza. https:www.ilgiorno.itsondriocronacapiateda-poste-coltello-arrestato-rapinatore-59-anni-ubufmnj3 La dinamica dei furti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapina, con coltello, quattro donne dopo i prelievi ai Bancomat di Lodi: arrestato un 50enne Notizie correlate Evade dal carcere di Lodi e fa esplodere un bancomat in Liguria: 23enne arrestato dopo 2 mesi di latitanzaUn 23enne è stato arrestato lo scorso 4 aprile a Varese Ligure (La Spezia) vicino a un bancomat appena fatto esplodere. Rapina Ecu: arrestato il 48enne con coltelloUn uomo di 48 anni, domiciliato nel Ferrarese e privo di fissa dimora in Italia, è stato arrestato dai carabinieri dopo una rapina al supermercato... Una raccolta di contenuti Rapina, con coltello, quattro donne dopo i prelievi ai Bancomat di Lodi: arrestato un 50enneL’uomo si appostava agli sportelli nel centro del paese, prendendo di mira vittime sole e spesso anziane. Per la cattura, decisive le riprese di videosorveglianza e soprattutto la segnalazione di un a ... ilgiorno.it Rapinano anziano e prelevano al bancomat, quattro arresti a TorinoHanno rapinato un anziano di 84 anni in strada e poi utilizzato il suo bancomat per prelevare denaro. Quattro ventenni, una donna e tre uomini, sono stati arrestati dai carabinieri per rapina in conco ... ansa.it